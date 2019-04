L’Aquila, gli uffici scolastici potrebbero tornare in centro storico

L’AQUILA – In campo l’ipotesi di un ritorno in centro storico per gli uffici scolastici provinciali e regionali

La commissione di valutazione della Provincia ha valutato l’unica offerta ammessa per il possibile spostamento degli uffici scolastici provinciali e regionali da Via Rocco Carabba. L’unico ad avere i requisiti idonei sembra essere l’imprenditore Gabriele Valentini, di Esmerald 75, società proprietaria dell’immobile proposto in via dell’Arcivescovado, a pochi metri da Piazza Duomo, e già sede del INGV. Dal verbale di commissione si evince che sono solo tre le carenze da risanare, precisando comunque che lo stabile è idoneo.

Ritorno in centro per gli uffici scolastici, la palla passa alla Provincia

Una scelta, quella di riportare gli uffici in centro storico, che darebbe ossigeno ai commercianti che nelle ultime settimane sono tornati ad insistere sulla richiesta di riportare dentro le mura almeno gli uffici pubblici. Ora la scelta spetta alla Provincia dell’Aquila: come riporta in un articolo Il Centro di questa mattina, il verbale della commissione di valutazione sarà trasmesso al Presidente Angelo Caruso ed al Segretario Paolo Caracciolo.