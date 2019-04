L’Aquila, Emiciclo in rosa: i monumenti illuminati in rosa per il Giro d’Italia 2019

L’AQUILA – Emiciclo e Fontana Luminosa in rosa per l’arrivo del Giro d’Italia 2019

La sera del 17 aprile 2019 Palazzo dell’Emiciclo e la Fontana Luminosa torneranno a illuminarsi di rosa per il Giro d’Italia A un mese dalla tappa dell’Aquila del Giro d’Italia, Palazzo dell’Emiciclo e la Fontana luminosa s’illumineranno di rosa come simboli della corsa che raggiungerà il capoluogo venerdì 17 maggio 2019. Il Comitato Organizzatore della Tappa ha scelto Palazzo dell’Emiciclo, grazie alla collaborazione del Consiglio regionale d’Abruzzo, come monumento simbolo della città in questo Giro d’Italia.

Il magnifico colonnato illuminato ha già fatto bella mostra sulle prime pagine di tutti i quotidiani sportivi, tra cui Corriere e Gazzetta dello Sport, in quanto è stato selezionato tra le dieci foto più rappresentative del Giro d’Italia 2019. Il Palazzo dell’Emiciclo, al calar della sera si tingerà di rosa, tornando a essere il simbolo dell’Aquila della tappa. La Fontana Luminosa, monumento inserito nel percorso della carovana, si tingerà di rosa e manterrà il colore per un mese fino al 17 maggio 2019, compatibilmente con i cambi cromatici previsti per le celebrazioni istituzionali nell’arco dello stesso periodo. La foto di Palazzo dell’Emiciclo è già stata inserita nella gallery sul sito ufficiale del Giro.

«L’accensione in rosa di Palazzo dell’Emiciclo e della Fontana Luminosa – ha detto l’assessore allo sport del Comune dell’Aquila, Vittorio Fabrizi– è una grande emozione che testimonia l’avvicinamento alla Tappa e il riconoscimento del lavoro del Comune e del Comitato per la riuscita di questo importantissimo appuntamento sportivo e sociale».

«La presenza del più grande evento ciclistico italiano nel capoluogo con le telecamere di Rai International e Rai Sport, dà la giusta ribalta mondiale all’Aquila e alla sua popolazione, nell’anno del decennale del terremoto»- conclude l’assessore.