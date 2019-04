Karate L’Aquila, atleti della Polisportiva sul podio nazionale

L’AQUILA – Grandi risultati per gli atleti della Polisportiva Arti Marziali: portate a casa medaglie d’oro e d’argento

Grandi risultati per la Polisportiva Arti Marziali L’Aquila: nel Campionato italiano conferderale di Karate 2019, svoltosi nel week-end a Cavezzo (Modena), gli atleti allenati dal Maestro Ercole Bianchini sono saliti più volte sul podio:

Medaglia d’oro per Emily Thèry, prima classificata Kata e seconda classificata Kumite individuale per la categoria Junior.

Medaglia d’argento invece per Riccardo Mattei e Daniele Di Maio. Il primo, nella categoria Cadet, si è classificato secondo nel Kumite a squadre ed ha ottenuto una medaglia di bronzo come terzo classificato nel Kumite individuale. Per il compagno Di Maio, invece, secondo posto e medaglia nel Kata della categoria Mini Cadet.