Incidente mortale tra Pizzoli e Cagnano, convalidato arresto giovane aquilano.

In una udienza che si è svolta nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era piantonato da domenica pomeriggio, il gip del tribunale dell’Aquila Giuseppe Romano Gargarella ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari nella sua abitazione di Montereale, per M.M., il 22enne accusato di omicidio stradale, primo caso nell’Aquilano.

Il giovane all’alba di domenica si è scontrato frontalmente con l’auto condotta da Serena Durastante, la 32enne

mamma di Cesaproba, frazione di Montereale che ha perso la vita nel violento impatto avvenuto sulla Statale 260 Picente, tra i comuni di Pizzoli e Cagnano Amiterno.

L’arresto è scattato in seguito al fatto che, dopo il ricovero in ospedale, gli esami avevano dimostrato un elevato tasso alcolemico: secondo le indagini, peraltro ancora in corso, condotte dai carabinieri, proprio guidando ubriaco, il 22enne studente di ingegneria che tornava da una festa di laurea, avrebbe invaso la corsia andando a sbattere contro l’auto della sfortunata ragazza, mamma di due figli, che andava a lavorare in una casa di riposo di Barete.

Il giudice ha concesso i domiciliari perché il ragazzo è incensurato.

Dopo la convalida, lo studente è stato dimesso ed è stato trasferito nella sua abitazione.

Intanto, proprio nel giorno dell’udienza di convalida, si sono svolti i funerali della 32enne: l’ultimo saluto, in un clima di grandissima commozione, le è stato tributato nella chiesa delle Anime Sante di Cesaproba, frazione del comune di Montereale, dove viveva con la sua famiglia.