Onna, realizzato passaggio pedonale all’ingresso del paese per l’incolumità delle persone.

«Esprimo grande soddisfazione, unitamente a quella di molti cittadini di Onna, per la realizzazione del passaggio pedonale nei pressi del bivio che conduce all’abitato.» dichiara il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle di Insieme per L’Aquila.

Infatti, nelle ultime settimane, la zona era stata oggetto di lavori per l’esecuzione di una rotatoria, onde migliorare la viabilità all’incrocio tra la SS 17 e l’ingresso per il paese.

«Con la realizzazione dell’opera, però, si era creato, involontariamente, un problema per quei pedoni che, viaggiando sui mezzi pubblici provenienti dall’Aquila, una volta scesi alla fermata immediatamente prima del bivio in questione, si trovavano a dover percorrere a piedi il bordo della SS 17, con evidenti possibili rischi per la loro incolumità.» prosegue Della Pelle.

«Pertanto, su sollecitazione di alcuni cittadini, ho raccolto la segnalazione, eseguendo sin da subito il sopralluogo con i tecnici del Settore Opere Pubbliche del Comune. Si è optato per un percorso pedonale protetto, dalla fermata degli autobus al sottopassaggio pedonale che immette al centro abitato di Onna. I lavori, progettati dal Settore Opere Pubbliche del Comune dell’Aquila e realizzati da RFI, hanno visto finalmente la luce e a brevissimo l’opera sarà pienamente fruibile.»

«Un ringraziamento ai nostri tecnici comunali, nonché a RFI, per la solerzia con la quale hanno raccolto l’esigenza di una frazione importante come quella di Onna.» ha concluso il consigliere Della Pelle.