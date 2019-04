L’Aquila, riconoscimenti per la squadra dell’emergenza post sisma

Consiglio regionale, riconoscimenti per Gianni Letta, Guido Bertolaso, Franco Gabrielli, Gianni Chiodi e Massimo Cialente. Bertolaso: “Per il terremoto grande gioco di squadra, una squadra chiamata Italia”.

In apertura di Consiglio regionale, in occasione del decennale del sima che ha colpito L’Aquila il 6 aprile 2009, sono stati conferiti i riconoscimenti a Gianni Letta, Guido Bertolaso, Franco Gabrielli, Gianni Chiodi e Massimo Cialente. Ad intervenire direttamente in Aula, l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, l’ex governatore Gianni Chiodi e l’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente.

Dopo i saluti e i ringraziamenti del presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, gli ospiti hanno salutato il Consiglio con un breve intervento carico di emozione. “Ritiro questo riconoscimento – ha sottolineato Cialente – per tutti gli aquilani di tante generazioni, a partire dai più piccoli che dagli alberghi della costa venivano a scuola a L’Aquila, agli anziani che hanno accettato di rientrare per ultimi”.

“Abbiamo fatto quanto era nelle nostre capacità – ha poi sottolineato con evidente emozione l’ex governatore Chiodi – e voglio condividere questo riconoscimento alle tante persone che ci hanno aiutato ad affrontare quel difficile momento, a partire dalla Protezione civile, uno scoglio al quale ci siamo aggrappati, Letta, Berlusconi e tutto il Consiglio regionale. Auguro a questo Consiglio di non dover mai affrontare crisi come quelle dal 2009 al 2014″.

Di “squadra Italia” ha invece parlato Bertolaso: “Oltre 25mila italiani in 10 mesi si sono impegnati per uno straordinario gioco di squadra, in una squadra che si chiama Italia. Abbiamo voluto che gli aquilani rimanessero nella propria città, ci saranno stati sicuramente degli errori, ma ora è il momento di ringraziare quei 25mila italiani“.

A seguire, gli interventi dei consiglieri regionali di maggioranza e opposizione. A chiusura delll’odg, l’intervento del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha fatto riferimento anche all’incendio di Notre Dame di Parigi, con una lettera inviata all’ambasciatore francese, assicurato il massimo sostegno, ribadendo la gratitudine per quanto fatto dalla Francia per la Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante).

