L’Aquila, nel 2009 l’intervento più importante del Fondo di solidarietà europeo

L’AQUILA – L’intervento del Fondo di Solidarietà all’indomani del sisma del 2009

A dieci anni dal sisma che colpì L’Aquila il 6 aprile del 2009, il Sole24ore.it ricorda gli interventi del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (Fsue). Nei mesi successivi al terremoto il Fsue, creato nel 2002 e destinato a rispondere alle calamità naturali, destinò 494 milioni di euro all’Abruzzo. L’intervento, tra i più rilevanti della storia del Fondo, venne utilizzato per realizzare all’Aquila il Progetto C.A.S.E. ed il progetto M.A.P. per accogliere i 15mila sfollati.

Dal 2009 oltre 800 progetti finanziati dal Fsue

“Negli anni successivi al 2009- scrive il Sole24ore.it – per le aree terremotate sono stati modificati i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) che ha destinato 53 milioni (88 con il cofinanziamento nazionale) per il finanziamento di più di 800 progetti, di cui 427 a sostegno delle piccole e medie imprese del territorio aquilano, nella manifattura, nel turismo, nell’artigianato, e 38 nei servizi pubblici (sanità, servizi sociali e amministrazione). Le risorse europee sono state usate anche per ricostruire le antiche mura della città, il tribunale e gli impianti sportivi”.