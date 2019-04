L’Aquila, la messa Crismale con i Giubilei di Don Catalfo e Don De Paulis

Non solo la Messa crismale, nella settimana Santa proseguono i riti con i quali la Chiesa cattolica richiama i fedeli alla meditazione dei misteri della passione e morte del Signore.

Al pomeriggio di mercoledì santo 17 aprile, nella Chiesa Parrocchiale di San Francesco d’Assisi a Pettino, con inizio alle ore 18,30, la Chiesa Aquilana celebra solennemente la Liturgia Crismale durante la quale il clero diocesano, riunito intorno al Cardinale Arcivescovo, rinnoverà le promesse sacerdotali.

Per consentire di vivere la ricchezza di questa particolare celebrazione, durante la quale saranno benedetti gli oli per i sacramenti, quello degli infermi, quello dei catecumeni e quello misto a profumo per il Sacro Crisma, destinato al sacramento della Confermazione, sono sospese tutte le messe pomeridiane nel territorio diocesano.

Durante la celebrazione saranno ricordati gli anniversari di ordinazione presbiterale di alcuni sacerdoti che celebrano l’anniversario di sacerdozio. Tra i principali anniversari sarà ricordato il giubileo d’argento del Canonico Don Corrado De Paulis (25°), Rettore della Chiesa del Crocifisso al Castello e il Giubileo d’oro di Don Vincenzo Catalfo (50°), parroco di Rocca di Mezzo, religioso dei Padri “Discepoli di don Minozzi”.