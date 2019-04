L’Aquila, Here è qui: l’applicazione mappa le strade aquilane

L’AQUILA – Avvistata la “HERE car”, la macchina che fotografa e mappa i percorsi stradali è in città

Avvistata anche a L’Aquila l’auto di HERE, l’applicazione di mappatura geografica di strade e percorsi. L’auto è stata individuata da un nostro lettore all’interno della galleria sulla “Mausonia”, in direzione centro commerciale Aquilone.

Here, cos’è? Ce lo spiega Wiki

«Here (stilizzato come “HERE”) è un’impresa in comproprietà delle aziende automobilistiche tedesche Audi, BMW e Daimler. Here fornisce servizi e tecnologie di dati di tipo geografico e di mappatura per il settore automobilistico, consumer e aziendale. La tecnologia è basata su un modello di tipo cloud computing, in cui ogni dato e servizio è memorizzato su server remoti cosicché gli utenti vi abbiano accesso ovunque si trovino con una connessione a internet. Here in origine proveniva dalla oggi scomparsa azienda statunitense Navteq (scritt: “NAVTEQ”), nel 2008 fu acquisita dalla finlandese Nokia di cui divenne filiale e divenne Nokia Maps, successivamente Ovi Maps e di nuovo dal 2011 Nokia Maps. Dal 2012 il marchio divenne Here e furono unificati i servizi di mappatura, ubicazioni di attività commerciali, navigazione satellitare e altri servizi . Nel dicembre 2015 Nokia ha venduto tutto al consorzio di società tedesche: Audi, BMW e Daimler».

Nel 2016 anche la Google Car era stata avvistata alla Villa Comunale, mentre fotografava per il team Street View Via XX Settembre.