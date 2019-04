La Cina che non ti aspetti nel libro di Alberto Bradanini

L’Aquila – Presentazione del libro Oltre la grande muraglia, uno sguardo sulla Cina che non ti aspetti di Alberto Bradanini. L’Appuntamento mercoledì, 17 aprile, alle ore 18, presso Strange Office (via Roma 215).

L’evento fa parte del ciclo di conferenze dal titolo “Onda d’Innovazione”, organizzato congiuntamente da “L’Aquila che Rinasce”, “Startup L’Aquila” e Geopolitica.info. Interververrano l’autore Alberto Bradanini, già ambasciatore d’Italia a Pechino e presidente del Centro studi sulla Cina contemporanea, Giuseppe Sacco, Valentino D’Addario, Paolo Rubino, Luca Bergamotto, Roberto e Salvatore Santangelo.

L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire la conoscenza della Cina e del progetto “Nuova via della seta”, nonchè per valutare lo stato delle relazioni tra Italia, Cina e Unione europea. E per analizzare, infine, i potenziali effetti della firma dall’accordo bilaterale tra Italia e Cina, il Memorandum of Understanding, avvenuta lo scorso 23 marzo, che ha portato l’Italia al centro dell’attenzione di tutto il mondo.