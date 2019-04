Cotugno, fondi per adeguamento sismico a rischio per il Liceo Classico

L’AQUILA – “Finanziamenti per l’adeguamento sismico del Liceo Classico Cotugno, la Provincia intende dirottare i fondi su altri immobili”.

“Sembrano addensarsi nubi sui fondi assegnati per interventi di miglioramento ed adeguamento sismico dell’immobile sede del Liceo classico “D. Cotugno” dell’Aquila“. L’allarme arriva dal vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, che ricorda: “Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il Decreto n. 607 dell’agosto 2017, aveva assicurato un finanziamento di € 6.742.000 alla Provincia dell’Aquila sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Abruzzo. A quanto pare la Provincia non intende dare seguito al finanziamento programmato avendo prospettato la possibilità di dirottare lo stesso finanziamento su altri immobili di proprietà. Se così fosse – ha proseguito Santangelo – sarebbe un atto grave nei confronti dei tanti studenti e delle loro famiglie che sono costretti ad affrontare non pochi disagi a causa delle dislocazioni provvisorie delle aule nella speranza di ottenere, una volta adeguato il Liceo classico in via Leonardo da Vinci, una sistemazione sicura per i propri ragazzi. La Provincia ha l’obbligo di provvedere con l’espletamento della gara di appalto e la relativa aggiudicazione dei lavori entro il termine del 19 maggio 2019, anche se il Miur sembrerebbe stia valutando la possibilità di proroga ad ottobre 2019. La Regione Abruzzo, attraverso i suoi uffici competenti, è titolata a rilasciare il nulla osta per le variazioni progettuali che si rendessero necessarie per intervenute esigenze andando a modificare il progetto a suo tempo approvato – ha concluso Santangelo – però il rischio potrebbe essere il mancato rispetto del suddetto termini che comporterebbe la perdita del finanziamento. La città dell’Aquila non può permettersi di veder sfumare la possibilità di poter adeguare sismicamente la sede del Liceo classico, i cui studenti, proprio a causa delle precarie condizioni strutturali dell’immobile, risultano allo stato, distribuiti nei vari Musp della città. Pertanto sollecito e caldamente invito la Provincia dell’Aquila a non tergiversare e a dare piena attuazione al progetto”.