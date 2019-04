Call center Tua da L’Aquila a Pescara, Biondi: “Atto ostile”

La Tua annuncia lo spostamento del call center a Pescara, il sindaco Pierluigi Biondi: “Atto ostile verso L’Aquila”.

“Lo spostamento del contact center a Pescara è un atto ostile nei confronti del capoluogo d’Abruzzo da parte di Tua“. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in merito alla decisione annunciata dall’azienda di trasporti regionali di delocalizzare il servizio di call center. “Non è accettabile che in nome della razionalizzazione dei costi L’Aquila rischi di perdere preziosissimi posti di lavoro. Un lusso che questa terra non può assolutamente permettersi e chiedo che ogni decisione venga sospesa almeno fino all’assemblea dei soci, prevista per giovedì prossimo. La nuova governance regionale non può rendersi complice di un’azione messa in campo da esponenti nominati dal centrosinistra guidato da Luciano D’Alfonso, alcuni dei quali non erano legittimati ad avere il ruolo ricoperto al momento della decisione”.