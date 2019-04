Via De Gasperi chiusa a ridosso di Pasqua, i commercianti protestano

Manutenzione stradale a ridosso di Pasqua, i commercianti protestano.



Come annunciato da Il Capoluogo, via Alcide De Gasperi è stata chiusa al transito fino a venerdì 19 aprile, nel tratto in discesa, dalla sede dell’Ance fino all’incrocio con via Cardinale Mazzarino.

La chiusura alla circolazione, per ciascuno di questi giorni, sarà dalle 9 alle 18.

I lavori riguardano il rifacimento del manto stradale in attesa dell’imminente tappa del giro d’Italia che toccherà la città nel mese di maggio, come comunicato dal Comune.

«Ci scusiamo per il disagio, in una delle zone più frequentate della città – hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi – ma si tratta della prosecuzione degli interventi che già da tempo l’amministrazione comunale sta mettendo in atto per rendere la città migliore, soprattutto sotto il profilo della viabilità. Il programma di manutenzione delle strade è stato calibrato anche in funzione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia del 17 maggio, ma sarebbe comunque stato attuato nel quadro del ripristino degli standard di sicurezza, soprattutto sulle arterie più trafficate.»

Nonostante le preventive scuse da parte dell’amministrazione comunale e il carattere necessario del ripristino, non sono mancate la proteste dei commercianti, preoccupati dai giorni di chiusura a ridosso dei giorni festivi della Pasqua e ancor più da un eventuale verificarsi di un ritardo nei lavori.