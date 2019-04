Raimondo e Fortunata, auguri per i 50 anni di matrimonio

Gli auguri speciali a Raimondo e Fortunata che hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio.

Gli auguri di figli e nipoti a Raimondo e Fortunata per i 50 anni di matrimonio: “Ciò che nei romanzi è noto come romanticismo e amore, nella vita reale è impegno e sacrificio. La vostra storia è un esempio stupendo. Tante sono state le gioie, i momenti trascorsi insieme, il batticuore e le farfalle nello stomaco dei primi tempi, i ricordi che ancora vi emozionano e soprattutto la costruzione di una meravigliosa famiglia come la nostra.

50anni

18,250 giorni

438,000 ore

3 città

3 bambini

6 nipoti

Grazie di esistere!”

I vostri figli e nipoti

Tanti auguri anche dalla redazione del Capoluogo.it.