L’Aquila, i volontari Azimut ripuliscono la fonte monumentale di Preturo: domani l’intervento dell’ASM

L’AQUILA – L’Associazione Azimut ripulisce la fontana di Preturo, volontari a lavoro nella domenica delle palme

Nella giornata di ieri, Domenica 14 aprile, si è svolta la giornata ecologica promossa dall’Associazione Azimut per la riqualificazione della Fonte Monumentale di Preturo.

«A seguito di numerose segnalazioni pervenute ai soci dell’Associazione da parte dei residenti della Frazione – scrivono gli organizzatori della giornata Azimut Alessandro Maccarone e Michael Parisi – si è deciso di intervenire per donare alla comunità uno spazio collettivo dal profondo valore simbolico. La fonte è quindi stata ripulita dalle numerose erbacce che la riempivano ed è di nuovo fruibile da tutti i cittadini. L’Associazione ringrazia l’ASM per l’intervento dei prossimi giorni per lo smaltimento del verde ed invita tutti i cittadini a segnalare ulteriori situazioni di degrado per poter intervenire prontamente».