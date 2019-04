L’Aquila, AFM: turni delle farmacie comunali a portata di click

L’AQUILA – Online i turni delle farmacie comunali, pronto il nuovo sito dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata

E’ di nuovo online il sito dell’Afm spa, rivisitato da un punto di vista grafico e dei contenuti. L’intento è stato quello di semplificarlo da un punto di vista grafico e di fornire in modo diretto e immediato alcune informazioni del servizio farmaceutico pubblico della città dell’Aquila, vale a dire le farmacie aperte, la turnazione completa, comprensiva di festivi e notturni, gli orari di apertura con i numeri di telefono. Nella sezione news sono riportati i fatti di rilievo della vita aziendale, eventi ed iniziative. Una sezione separata è dedicata invece alle campagne di prevenzione e di promozione attive.

Online il nuovo sito dell’Afm, il commento dell’Amministratore Unico

Alessandra Santangelo, Amministratore Unico dell’AFM spa, commenta così la nuova pagina internet durante la conferenza stampa di presentazione: «La nuova versione del sito dell’AFM contiene una importante novità. Il portale è stato infatti realizzato con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, rappresentata dal presidente Antonio Rotondi, in una sinergia che rende alcune sezioni fruibili da parte degli ipovedenti e dei non vedenti, attraverso una specifica tecnologia che “legge” i testi e i bugiardini di alcuni dei medicinali di più frequente ed immediato consumo che sono riportati in una sezione dedicata del portale internet dell’azienda». A seguito dell’accordo tra Afm e UICI, l’utenza delle farmacie comunali della città dell’Aquila potrà anche richiedere che venga apposta un’etichetta adesiva sulle confezione dei farmaci di largo consumo sul quale è stampato un QRCode che permette la “lettura” tramite smartphone delle sezioni più importanti dei bugiardi. Ciascuna farmacia comunale sarà rifornita di tali etichette adesive che potranno essere applicate su richiesta. L’Amministratore Unico Santangelo conclude: «Afm spa è un’impresa e come tale risponde alle logiche di mercato del profitto e degli utili, ma intende declinare la sua funzione economico valorizzando quella sociale di perseguimento del bene comune. Oggi possiamo dimostrare che questo approccio è un fattore di successo. Creare valore per la società è la prima condizione che consente ad impresa di affermarsi sul mercato perseguendo la propria missione di servizio alle persone e di promozione sociale e civile. Ringrazio Antonio Rotondi e l’UICI per questa cooperazione che arricchisce il sito dell’azienda e i servizi delle ns farmacie, resi più moderni, nel segno di una accessibilità più larga ed intelligente».

Afm, presente anche l’Assessore Bignotti

Ha partecipato alla presentazione del nuovo portale dell’ Afm spa l’Assessore alle politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti che commenta così la cooperazione in atto tra Istituzioni e l’ UICI: «La possibilità per i non vedenti di poter accedere ai contenuti del sito internet delle farmacie comunali rappresenta un ulteriore tassello inserito all’interno di un mosaico più ampio, che l‘amministrazione comunale sta costruendo per rendere la città dell’Aquila davvero inclusiva, con azioni concrete e non solo a parole. Inoltre l’iniziativa portata avanti dalla A.F.M. spa di inserire un QR CODE sui medicinali per rendere accessibile ai non vedenti il bugiardino dei medicinali stessi è una innovazione unica sul territorio che porterà benefici a quanti ne usufruiranno. Per questo ringrazio il presidente Alessandra Santangelo e la struttura dell’AFM spa».