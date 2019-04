Maria e Raffaele, tanti auguri per i 50 anni di matrimonio

Tanti auguri per Maria e Raffaele, che hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio.

“Che la vostra unione splenda ancora come oro per molti anni. Felice anniversario per i 50 anni di matrimonio“. Gli auguri dei familiari per Maria e Raffaele: “Ciò che nei romanzi è noto come romanticismo e amore, nella vita reale è impegno e sacrificio. La vostra storia è l’esempio evidente di ciò che occorre per essere marito e moglie. Felice anniversario”.

Tanti auguri anche da parte della redazione del Capoluogo.it.