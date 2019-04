L’Isola del Tesoro non molla, abbracci e solidarietà per la riapertura

L’AQUILA – Detto e fatto, questa mattina la gioielleria L’Isola del Tesoro era già pronta ad accogliere nuovamente i clienti, dopo il furto di venerdì notte. Abbracci e tanta solidarietà.

Lo avevano annunciato nella giornata di ieri: “Siamo molto provati e colpiti dal furto subito, il secondo da quando siamo presenti al centro commerciale L’Aquilone. Ma noi siamo aquilani, e come tutti gli aquilani abbiamo imparato che la vita a volte può essere difficile, ma che bisogna sempre trovare la forza di ripartire. Abbiamo lavorato senza sosta tutta la notte e tutto il giorno e siamo felici di comunicare che noi non molliamo e domani riapriamo. Cari aquilani venite a trovarci anche solo per un saluto, abbiamo bisogno del vostro affetto per ripartire”. E lo staff della gioielleria L’Isola del Tesoro ha mantenuto la promessa, questa mattina punto vendita aperto e tante le persone che, oltre ai normali clienti, sono volute passare per un saluto e un gesto d’affetto.

Nonostante i danni ingenti (oltre 100mila euro il valore dei preziosi rubati, senza contare i danni a vetrine e saracinesca), è arrivata quindi la risposta: L’Isola del Tesoro non molla, nella speranza di non dover affrontare di nuovo simili eventi.