Incidenti stradali, ben tre scontri tra A24 e A25

Tre incidenti stradali, due in A24 e uno in A25, nel giro di pochi minuti. Per fortuna solo lievi ferite per gli automobilisti coinvolti.

Nel giro di pochi minuti ben tre incidenti si sono verificati tra la A24 e la A25. Il primo è stato registrato poco prima delle 16, tra L’Aquila Ovest e Tornimparte, il secondo – a poca distanza – dopo qualche minuto (tra Tornimparte e Valle del Salto). L’ultimo, in ordine di tempo, sulla A25, tra Bussi-Popoli e Pratola Peligna Sulmona.

In tutti i casi, per fortuna, solo tanto spavento e qualche contusione o lieve ferita per gli automobilisti coinvolti, che sono stati soccorsi dal 118 in codice Giallo.