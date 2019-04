Incidente mortale tra Pizzoli e Cagnano, perde la vita donna di 32 anni

Terribile schianto sulla statale 260, perde la vita una giovane di 32 anni. L’incidente mortale tra Pizzoli e Cagnano.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per la giovane coinvolta in un incidente stradale che si è verificato questa mattina all’alba sulla strada statale 260. La giovane, a bordo di un’auto, stava percorrendo la statale 260 “Picente”, nel tratto compreso tra Pizzoli e Cagnano Amitereno, quando – per cause al vaglio delle forze dell’ordine – si è schiantata contro un’altra auto. Terribile l’impatto, costato la vita ad S. D., 32 anni, di Ceseproba di Montereale. Ferito il giovane di Montereale che si trovava sull’altra auto. La donna viaggiava a bordo di una Ford Fiesta e si stava recando a lavoro, il giovane viaggiava invece su una Ford Ka.

Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e 118.

Intanto è stata rinviata per lutto la partita Città di L’Aquila-Cesaproba. Lo annuncia la stessa società aquilana: “L’ASD Città di L’Aquila comunica il rinvio a data da destinarsi della partita con il Cesaproba, in origine prevista per oggi pomeriggio. La decisione è stata presa di comune accordo tra le due società dopo il grave lutto che ha colpito la comunità del paese dell’Alto Aterno. Ai familiari ed amici di S. arrivino le condoglianze e la vicinanza di tutta l’ASD Città di L’Aquila”.