Facebook, Instagram e Whatsapp down: segnalati malfunzionamenti

Malfunzionamenti su larga scala sono stati segnalati per le piattaforme Facebook, e Instagram, ma anche per i servizi di messaggistica Whatsapp e Messenger.

Dalle prime ore del mattino server di Facebook hanno iniziato a far registrare problemi, fino al down delle 12,30. Diverse le segnalazioni di utenti che non riescono a connettersi. Problemi anche ai servizi di messaggistica, sia in versione per smartphone che desk. Ignote al momento le cause del malfunzionamento.