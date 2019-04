Ricostruzione L’Aquila, Biondi contro il Governo: “Dirottati 65 milioni verso altri territori”

Dopo le dimmissioni per la scarsa tempestività dei trasferimenti dei fondi di riequilibrio di Bilancio, nuovo scontro tra Biondi e il Governo: “65 milioni dirottati verso altri territori colpiti da calamità”.

Nuova puntata delle tensioni che attraversano il difficile rapporto tra Comune dell’Aquila e Governo nazionale. Al centro del contendere, ancora una volta, è il cosiddetto decreto sblocca cantieri, che come denuncia il sindaco Biondi dalle pagine del Centro, «”contiene alcuni elementi di criticità, a partire dall’annualità della norma” e soprattutto il prelievo di 65 milioni “dirottati ad altri territori colpiti da calamità naturali».

Per quanto riguarda la questione annualità, “contrasta con la richiesta di formulazione di una disposizione di portata pluriennale che permetta di evitare, come accaduto quest’anno, corse contro il tempo, ma, soprattutto, non sfugge che, oltre ai 10,5 milioni necessari per lo strumento di programmazione finanziaria comunale e delle altre esigenze del cratere, vengono prelevate ulteriori risorse da quelle già previste per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 2009, pari a 65 milioni di euro, da destinare ad altri territori colpiti da calamità naturale”.