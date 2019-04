L’Aquila, lo staff de L’Isola del Tesoro dopo il furto: “Non molliamo, domani si riapre”

Dopo il furto di questa notte, lo staff della gioielleria L’Isola del Tesoro a L’Aquilone esprime preoccipazione ma allo stesso tempo determinazione: “Non molliamo e domani riapriamo”.

«Siamo molto provati e colpiti dal furto subito questa notte, il secondo da quando siamo presenti al centro commerciale L’Aquilone. Ma noi siamo aquilani, e come tutti gli aquilani abbiamo imparato che la vita a volte può essere difficile, ma che bisogna sempre trovare la forza di ripartire».

Così in una nota lo staff della gioielleria L’Isola del Tesoro, presso il centro commerciale L’Aquilone, che annincia: “Abbiamo lavorato senza sosta tutta la notte e tutto il giorno e siamo felici di comunicare che noi non molliamo e domani riapriamo. Cari aquilani venite a trovarci anche solo per un saluto, abbiamo bisogno del vostro affetto per ripartire”.