L’Aquila, la Polizia ricorda le vittime del sisma ed il Sovrintendente Capo Massimo Calvitti

L’AQUILA – Rinviato il concerto della Fanfare in segno di lutto per la scomparsa dell’Assistente Capo Chiacchia, lunedì la messa in ricordo delle vittime del terremoto

Si comunica che in segno di lutto per la scomparsa, avvenuta martedì 9 aprile, dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Annamaria Chiacchia, in servizio presso il Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo ed il Molise, anche il concerto della Fanfara della Polizia di Stato promosso dalla Sezione aquilana dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e dalla Questura nell’ambito delle iniziative di commemorazione delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009, in programma per le ore 11.30 di lunedì 15 aprile 2019 presso l’Auditorium del Parco del Castello di L’Aquila, è stato rinviato ad altra data.

Restano confermate, per lo stesso giorno 15: alle ore 9.30 la celebrazione della Santa Messa da parte del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato, Don Carmelo Pagano Le Rose, presso la Chiesa-tensostruttura del Cimitero Monumentale di L’Aquila e alle ore 10.30 la deposizione di una corona d’alloro nel plesso del Cimitero dedicato alla memoria di tutte le vittime del terremoto, fra le quali il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Massimo Calvitti.