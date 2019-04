L’Aquila, colpo alla gioielleria dell’Aquilone: bottino da oltre 100mila euro

Bottino da oltre 100mila euro per il colpo alla gioielleria L’Isola del Tesoro dell’Aquilone. Alberi abbattuti e furgoni di traverso per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Indaga la Squadra Mobile della Questura.

Almeno sei persone sono state immortalate dalle immagini della videosorveglianza del centro commerciale L’Aquilone durante il colpo alla gioielleria L’Isola del Tesoro. Il bottino stimato è di circa 100mila euro di preziosi e 350 euro in contanti prelevati direttamente dalla cassa.

Secondo una prima ricostruzione i malviventi sono entrati nei locali del centro commerciale dopo aver infranto le porte sia dal lato Terranova che dal lato Decathlon e, dopo aver tagliato la saracinesca con un frullino, sono penetrati all’interno della gioielleria L’Isola del Tesoro, da dove hanno trafugato gioielli e contanti. L’allarme è scattato alle 3,45 e subito sono giunte sul posto due Volanti che però hanno trovato un accesso ostruito da alberi tagliati con una motosega e l’altro accesso ostruito da due furgoni.

Sul posto sono stati trovati gli oggetti utilizzati per tagliare le piante e rompere le vetrine (motosega e mazze) che, insieme ai furgoni (naturalmente risultati rubati) sono stati posti sotto sequestro. La Squadra Mobile della Questura ha richiesto i filmati per l’analisi delle immagini delle telecamere. Al momento, sembra che almeno in sei abbiano partecipato al colpo.

Le immagini video.



Intanto i commercianti aquilani esprimono preoccupazione: “Una rapina a mano armata ad Avezzano e un furto al centro commerciale L’Aquilone in meno di 24 ore, mentre la politica predica sicurezza due nostri colleghi piangono e contano i danni”.