L’Aquila, a Collemaggio Domenica delle Palme con il cardinale Giuseppe Petrocchi

Domenica 14 aprile 2019 la Chiesa celebra la domenica delle Palme e della Passione del Signore con la quale si aprono i riti della Settimana Santa.

In tutte le chiese della diocesi le sante messe, nell’orario festivo e secondo l’uso locale, saranno precedute dal rito di benedizione delle palme. La Comunità Diocesana si radunerà alle ore 11,00 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio per partecipare al Rito di Benedizione dei rami di ulivo e Commemorazione dell’Ingresso di Gesù in Gerusalemme, presieduto dall’Arcivescovo Metropolita Sua Em. Card. Giuseppe Petrocchi.

Seguirà la Processione con le palme, accompagnata dai canti che commemorano l’entrata di Gesù in Gerusalemme e la Santa Messa della domenica di Passione. La liturgia sarà animata dal Coro della Basilica di Collemaggio guidato dal M° Simone Desideri.

Lunedì 15 aprile, il Cardinale Arcivescovo, in prossimità della Santa Pasqua visiterà alcuni reparti dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila e martedì 16 aprile porterà l’augurio pasquale alle persone detenute nella Casa Circondariale di Preturo accompagnato dal neo cappellano Fra Fabio Catenacci o.f.m.