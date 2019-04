Buono da morire, l’uovo di Pasqua di Taffo per Medici senza frontiere

Taffo per Medici senza frontiere, quest’anno a Pasqua un uovo di cioccolato buonissimo, in tutti i sensi.

Troppo buono per non averlo a disposizione a Pasqua, oppure, visto che si tratta di Taffo… buono da morire l’uovo al cioccolato ideato dall’azienda aquilana con lo slogan “Morirai per averlo, ma poi risorgerai”.

Si tratta della bella iniziativa benefica ideata per il periodo pasquale, a favore di Medici senza frontiere, a cui andrà il ricavato delle vendite. Il prodotto è acquistabile online su Moovenda.