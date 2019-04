Pizzoli, un sentiero per Enrico Giorgi

Un sentiero per Enrico Giorgi, per ricordare un amico che non c’è più: questo il progetto realizzato dall’associazione Orione di Pizzoli.

È tutto pronto per l’inaugurazione di sabato 13 aprile che prevede due appuntamenti. Dalle ore 17 il ritrovo presso il piazzale della Chiesa di Santo Stefano a Monte a cui farà seguito un brindisi inaugurale lungo il cosiddetto anello basso che apre il percorso turistico. Dalle 18, invece, si terrà l’escursione lungo l’anello alto della durata di un’ora e trenta.

Il percorso regala panorami suggestivi: dalle passeggiate all’interno dei tratti di pineta, al belvedere naturale da cui si può ammirare tuto il paesaggio, ai tesori rari del posto come il Castello Dragonetti de Torres, la Chiesa di Santo Stefano a Monte e la Fonte Trio posta alle pendici della pineta e a ridosso del centro abitato.

Anche questa volta l’associazione Orione con il patrocinio del Comune di Pizzoli, come accaduto tempo fa con il Rifugio Martinelli, vuole ricordare un ragazzo che non c’è più, innamorato della natura e delle montagne, arricchendo il territorio di un nuovo sentiero per la comunità.