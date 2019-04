L’Aquila, parziale chiusura per manutenzione di via De Gasperi

L’AQUILA – Manutenzioni stradali, chiusura di via De Gasperi. Biondi e Fabrizi: “Disagio inevitabile per migliorare la città”.

Da lunedì 15 a venerdì 19 aprile via Alcide De Gasperi (quartiere del Torrione) sarà chiuso al transito nel tratto in discesa, dalla sede dell’Ance fino all’incrocio con via Cardinale Mazzarino. La chiusura alla circolazione, per ciascuno di questi giorni, sarà dalle 9 alle 18. Lo rende noto il settore Opere pubbliche e sport.

L’interdizione alle auto si rende necessaria per via dei lavori di ripavimentazione stradale e del rifacimento della segnaletica. “Ci scusiamo per il disagio, in una delle zone più frequentate della città – hanno osservato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi – ma si tratta della prosecuzione degli interventi che già da tempo l’amministrazione comunale sta mettendo in atto per rendere la città migliore, soprattutto sotto il profilo della viabilità. Il programma di manutenzione delle strade è stato calibrato anche in funzione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia del 17 maggio, ma sarebbe comunque stato attuato nel quadro del ripristino degli standard di sicurezza, soprattutto sulle arterie più trafficate.

L’ordinanza è pubblicata nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune.