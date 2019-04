L’Aquila, incidente sulla statale 17: frontale tra due auto

Scontro frontale tra due auto sulla strada stadale 17, incidente in territorio di Poggio Picenze. Due feriti in condizioni non gravi.

Incidente stradale avvenuto nella mattinata a Poggio Picenze, sulla statale 17. Per cause in via di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente, a poca distanza dalla pizzeria Al Faraone.

Sul posto i carabinieri e la polizia stradale. Due i feriti che sono stati trasportati presso l’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. Nonostante l’impatto frontale gli occupanti delle due auto coinvolte se la sono cavata con lievi ferite: sono infatti entrati in Pronto soccorso in codice Giallo.