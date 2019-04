L’Aquila, giornata ecologica alla pineta di Roio con Nuova Acropoli

L’AQUILA – Nuova Acropoli organizza una Giornata Ecologica presso la Pineta di Monteluco di Roio

L’Associazione di volontari Nuova Acropoli, insieme al Settore Ambiente del Comune dell’Aquila, gli Usi Civici di Roio, l’ASM, le associazioni Roio Bike e M.A.S.C.I., ha organizzato per domenica 14 aprile, dalle 9.30 alle 13.00, una Giornata Ecologica nella Pineta di Monteluco di Roio, luogo di ristoro per il corpo e per l’anima a pochi minuti dal centro dell’Aquila. Nuova Acropoli si è sempre dedicata al miglioramento ed alla rinascita della città e dal 2009 si è presa costantemente cura delle aree verdi: il Parco del Castello, il Parco Giochi di Viale Rendina e la Pineta di Roio.

Monteluco di Roio, perché Ecologia Attiva?

E’ un’azione volontaria che ha una radice filosofica. Nasce dalla necessità di ricercare il bello e il buono dentro e fuori di noi e di farne dono alla città. Per informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione:

www.nuovaacropoli.it , chiamare il numero 333 9906989 oppure recarvi presso la sede in Via Orazio Giuliani, dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 21.00.