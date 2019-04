L’Aquila, benedizione delle Palme e cerimonie religiose in piazza Duomo

L’Aquila – I riti della celebrazione delle Palme 2019, nelle chiese dell’area di Piazza Duomo, avranno inizio sabato 13 aprile.

Al centro della piazza alle 17,50 il celebrante e i fedeli si raduneranno per la liturgia del rito di Benedizione delle Palme e la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

Al termine del rito, della durata di circa 10 minuti, si avvierà la breve processione verso la chiesa del Suffragio dove proseguirà la S. Messa prefestiva della Passione del Signore con la lettura del Vangelo in forma dialogata e la conclusione dell’iniziativa quaresimale “Offri un pasto con il tuo digiuno” da destinare alla Caritas interparrocchiale della vicaria urbana.

Nel giorno di domenica 14 aprile, il celebrante e i fedeli si raduneranno in Piazza Duomo, 10 minuti prima del consueto orario festivo e perciò alle ore 9,50 – 10,50 e 17,50 per il rito di benedizione delle palme e per la processione verso la chiesa del Suffragio.

Per le S. Messe della Domenica delle Palme, che avranno luogo nella Basilica di San Giuseppe Artigiano in via Sassa l’appuntamento è a Piazza San Biagio alle ore 11,50 e alle ore 19,50.