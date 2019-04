L’AQUILA – Al 9° reggimento alpini si giura per la Patria, presente la medaglia d’oro Andrea Adorno

Gli alpini del 9° Reggimento giurano fedeltà alla Patria. La manifestazione si è svolta questa mattina presso la caserma Pasquali, sede del Reggimento aquilano. Il personale in servizio permanente ha giurato sulla Bandiera di Guerra del Reggimento, bandiera dall’alto valore simbolico per gli alpini.

Presente alla cerimonia anche il Sergente Andrea Adorno, medaglia d’oro al valore militare ancora in servizio. Il giuramento militare è l’atto solenne con il quale gli appartenenti alle forze armate confermano i loro doveri e la loro fedeltà alle istituzioni statali. Numerosi i giurandi accompagnati da mogli, mariti, genitori e figli, per una cerimonia all’insegna di valori autentici e da riscoprire. Valori sottolineati dalle parole del Sergente Adorno, un uomo e un soldato che per i tanti colleghi è rimasto sempre un’esempio.

Se dovessimo raccontare con un solo scatto l’intera cerimonia, ed il messaggio intrinseco che il giuramento porta ogni anno con sé, non potremmo che scegliere questa bellissima foto: il militare del nono Reggimento Alpini Francesco Biondi con moglie e figlio di 17 giorni che posano di fianco alla bandiera di guerra del Reggimento

Militare del nono Reggimento Alpini – Francesco Biondi con moglie e figlio di 17 giorni di fianco la bandiera di guerra del Reggimento

