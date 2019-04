Centrale idroelettrica a Stiffe, il Comitato invia 10 osservazioni alla Regione

Captazione della centrale idroelettrica alle Grotte di Stiffe, il Comitato dei cittadini: “Ecco i 10 motivi per opporsi”.

Grave impatto su paesaggio, assetto naturalistico ed economia turistica, studio sulle portate carente e norma nazionale vieta modifiche del regime idrico nelle aree parco, queste e altre le osservazioni inviate con la raccolta di firme per le osservazioni sintetiche da inviare al Comitato VIA in Regione.

“Dieci motivi per dire no alla captazione del Rio La Foce alle meravigliose Grotte di Stiffe e per preservare le bellissime e scenografiche cascate e le pozze che si formano lungo il corso d’acqua. Il Comitato Salviamo La Foce di Stiffe, assieme al Forum H2O, ha elencato una lunga serie di criticità al progetto di captazione e ha avviato una raccolto di firme tra i cittadini per depositare tante osservazioni al Comitato VIA della Regione che dovrà decidere sull’intervento. La partecipazione dal basso nella gestione dei corsi d’acqua è fondamentale e il ruolo dei cittadini è riconosciuto anche nella Direttiva 60/2000 “Acque” dell’Unione Europea. Successivamente Comitato ed associazioni depositeranno un documento ancora più corposo in opposizione al progetto su cui stanno lavorando esperti e tecnici”.

Centrale idroelettrica a Stiffe, queste le osservazioni al progetto: