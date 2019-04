Addio ad Arpeo Sponta.

“… credevo che il mio viaggio fosse giunto alla fine mancandomi le forze. Scopro invece che i tuoi progetti per me non sono finiti, nuove melodie nascono dal cuore…”

È mancato all’affetto dei suoi cari Arpeo Sponta, nato l’8 aprile 1931 a Lucoli e scomparso il 31 marzo 2019 in Francia.

Persona nota in città, risiedeva da tempo lontano da L’Aquila.