Tamponamento a catena sulla A25, una decina di auto coinvolte

Incidente sulla A25, tamponamento tra Magliano dei Marsi e Bivio A25/A24 Roma-Teramo. Numerose auto coinvolte.

Circa una decina i mezzi coinvolti del tamponamento a catena che si è verificato nel pomeriggio sulla A25, tra Magliano dei Marsi e Bivio A25/A24 Roma-Teramo, dov’era in corso una violenta grandinata che probabilmente ha contribuito al verificarsi del sinistro.

Per cause al vaglio della Polstrada intervenuta sul posto, si sono scontrate numerosi mezzi, circa una decina. Sul posto, anche i vigili del fuoco dell’Aquila e il 118 per i primi soccorsi e il trasporto in ospedale dei feriti. Nonostante il grande numero di mezzi coinvolti, sarebbero solo un paio le persone ferite, fortunatamente in condizioni non gravi, che sono ricorse alle cure dei sanitari.