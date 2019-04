Schianto in Umbria, addio a Enzo Galati

L’AQUILA – Si terranno venerdì alle 11 i funerali di Enzo Galati, il camionista rimasto coinvolto in un incidente mortale in Umbria.

Risale ai primi di aprile l’incidente stradale tra Terni e Orte che ha visto coinvolto in un frontale un camionista aquilano di 50 anni che viveva a Poggio Picenze, Enzo Galati. Per cause al vaglio dell’autorità giudiziaria, il suo mezzo si è scontrato frontalmente con un camion. Troppo gravi le ferite riportate dal 50enne, che purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo.

Domani alle 11, presso la chiesa di Santa Maria del Soccorso, al cimitero, si terranno i funerali.