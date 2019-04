L’Aquila, venerdì i funerali della poliziotta trovata morta

L’Aquila – Si terranno domani, venerdì 12 aprile, alle 15 nella chiesa di San Pio X al Torrione i funerali della poliziotta trovata morta martedì scorso nei pressi della sua abitazione.

La camera ardente per l’agente di Polizia Stradale Annamaria Chiacchia, 52anni,si terrà questo pomeriggio dalle 15 alle 20 e domani dalle 9 alle 13:30 presso la Questura dell’Aquila.

Attoniti i colleghi e quanti la conoscevano: secondo l’ipotesi più evidente, le cause della morte della donna sarebbero da ricondurre a un gesto volontario, ma è stata comunque disposta l’autopsia per fare piena luce sulla vicenda.

In segno di lutto per l’improvvisa scomparsa della poliziotta, la cerimonia celebrativa del 167° Anniversario di fondazione della Polizia che si sarebbe dovuta tenere ieri è stata rinviata. I colleghi della 52enne si sono ritrovati ieri mattina solo per la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti della Polizia di Stato, nel piazzale della Questura. Inevitabilmente il gesto ha assunto un significato e una carica emotiva particolarmente intensa, per il difficile momento.

L’agente lascia marito e due figli.