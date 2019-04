L’Aquila, l’Atletica cittadina vince a Chieti e porta a casa due medaglie: oro e bronzo per i giovani staffettisti

L’AQUILA – L’A.S.D. Atletica vince al Festival delle Staffette di Chieti: inizia la stagione con una medaglia d’oro ed una di bronzo

Si è svolto domenica 7 aprile a Chieti, presso lo stadio Angelini, il Festival delle Staffette, manifestazione valida per l’assegnazione del titolo regionale per le categorie cadetti ( 14- 15 anni) e Ragazzi (12-13 anni). In programma anche Staffette di contorno per le categorie All/Jun/Pro/Ass. M/F. Nella gara 3×1000 Cadetti, l’Atletica L’Aquila, ha conquistato la medaglia d’oro grazie a Nicolò Davide, Marco Iacobucci, Giacomo Larcinese, che hanno portato a termine la gara con il tempo di 9’33”59, seconda l’U.S. Aterno Pescara, terza Pol. Tethis Chieti. Nella staffetta 4×400 Allievi è arrivato un inaspettato terzo posto con il quartetto composto da Sharif Karimou-Federico Capannolo- Davide Carratelli-Francesco Larcinese, ha concluso la staffetta svedese con il tempo finale di 3’45”81. La vittoria è andata all’ASD Unione Atletica Abruzzo. Gli Allievi della 4×400 hanno anche conquistato il quarto posto nella staffetta 4×100. La squadra delle Cadette, Sara Caldarelli, Martina Nardis e Ilaria Aliberti, ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 3×1000 tempo finale 10’55”81. Vittoria per la Pol. Tethys Chieti. Sempre le Cadette nella staffetta 4×100 si sono classificate al settimo posto, squadra composta da: Ilaria Aliberti, Caldarelli Sara, Martina Nardis, Matilde Iemmolo. Altri risultati: 4×100 Cadetti 7^ in 52”98, Coletti Damiano,Marco Iacobucci, Nicolò Davide, Giacoo Larcinese. La gara è stata vinta dall’ASD AICS Hadria Pescara. 4×100 Ragazze 7^ in 7’01”54, Alessia Fonti, Cialfi Alessia, Scimia Alessia, Togna Sara. 3×800 Ragazze 5^ in 8’40”87 Alessia Cialfi, Alessia Fonti, Sara Togna. Nella classifica regionale a squadre e per categoria la migliore posizione è stato raggiunto dalla squadra dei cadetti con un importante secondo posto.