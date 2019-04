L’Aquila, Angela e Delia tornano in centro con una grande inaugurazione.

Le sorelle Angela e Delia Sette tornano nell’immobile da cui il terremoto del 2009 le aveva costrette a trasferirsi.

Il centro estetico torna in Corso Vittorio Emanuele 140, dove aveva aperto nel 1999.

L’attività invece festeggia 33 anni, Angela e Delia iniziarono questo cammino insieme nel 1986.

La coincidenza

Emblematica la coincidenza temporale con cui il centro estetico viene riaperto: l’attività riparte domenica 14 aprile, domenica delle palme, in un balzo temporale ideale dopo l’ultimo giorno di lavoro che coincise con il 5 aprile 2009, il sabato che precedeva la domenica delle palme.

Domenica 14 aprile 2019 la riapertura, fissata per le 18, sarà accompagnata da un ricevimento, predisposto per l’occasione e per il pubblico.

Centro nuovo, consueta professionalità

I clienti troveranno la consueta serietà e professionalità, oltre a un centro nuovissimo e a nuovi macchinari all’avanguardia.

«Abbiamo voluto riaprire in grande, abbiamo voluto fare un grande investimento perché vogliamo poter offrire il Bello – spiega Angela Sette -, in un momento e in contesto cittadino che di Bellezza ha bisogno. A partire dall’arredamento fino ai dettagli e alla cura nell’accoglienza, il centro è una gioia per gli occhi e un luogo di benessere e di relax, che potrà ospitare i clienti nel massimo della sicurezza dei nuovi macchinari e nella privacy dell’ultimo piano dello storico palazzo.»

«Accoglieremo i nostri clienti con la solita cura, in un ambiente elegante e studiato appositamente per loro. Non nascondo che siamo emozionate per questa riapertura simbolicamente così importante. Sono passati 10 anni e noi ce l’abbiamo messa tutta, domenica inizia un nuovo capitolo!»

Pubbliredazionale a pagamento