Celano, scongiurata la chiusura dell’Istituto Tecnico Economico per il 2019-2020

«L’Ufficio Scolastico regionale ha autorizzato la classe prima dell’ITE di Celano, ex Ragioneria, in organico di diritto. Per l’anno prossimo, dunque, la chiusura della scuola è stata scongiurata».

Annuncia la notizia il sindaco di Celano, Settimio Santilli, attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

Saranno ben 70mila gli studenti in meno nelle aule per l’anno scolastico 2019-20, in base ai dati risultati dalle tabelle sulle iscrizioni. Un calo dovuto all’abbassamento del livello di natalità in linea nazionale, problema che, ormai, si trascina da anni. «Non è semplice mantenere attivo l’ITE nel nostro Comune – afferma il sindaco – ecco perché, alla luce proprio dei dati degli studenti in progressiva diminuzione, questo risultato raggiunto assume valore doppio».

L’Istituto Tecnico Economico, che conta già un consistente numero di iscritti per il prossimo anno scolastico, ha visto la presentazione di una valida proposta didattica da parte dei dirigenti scolastici alle scuole medie marsicane, proposta che è riuscita a richiamare quanti il prossimo anno saranno studenti della sede di Celano, sita all’Auditorium Enrico Fermi. La sede celanese consente agli studenti di Celano, Ovindoli, Aielli e degli altri paesi limitrofi, di non spostarsi fino a raggiungere Avezzano.

«Ringrazio il dirigente scolastico Franca Felli e tutto il personale docente per l’impegno profuso alla causa. Faccio i miei migliori auguri sin d’ora ai nuovi iscritti all’ITE per il prossimo anno scolastico, augurandogli il meglio», ha concluso il sindaco Santilli.