San Vincenzo Valle Roveto, ritrovato l’uomo scomparso: è al Centro-Nord

Giuseppe De Blasis, 54enne scomparso da quasi due settimane da San Vincenzo Valle Roveto, è stato ritrovato. Ad individuarlo le forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato al Centro-Nord Italia.

L’uomo, come riporta Il Centro, è stato notato e quindi fermato ed identificato. Le sue generalità e la sua foto identificativa, da giorni, erano state diramate in tutta Italia, in seguito alla denuncia della scomparsa, da parte dei familiari.

Il 54enne rovetano sta bene, ma ha dichiarato di non voler tornare a casa. I familiari continuano ad essere preoccupati, poiché l’uomo sta seguendo una terapia per alcuni problemi di salute dai quali è affetto.

L’uomo, che vive con una pensione di invalidità, non vuole essere cercato e non ha rilasciato indicazioni ai fratelli sulla sua attuale posizione e su come sia riuscito ad arrivare fuori regione, in Nord Italia.

Sembra che alla base della sua decisione di allontanarsi ci sia una discussione avuta con una delle sorelle, fatto questo, tuttavia, non ancora confermato.

Giuseppe De Blasis era scomparso il 29 marzo scorso, dopo aver fatto visita alla sorella che risiede ad Avezzano. Da quel momento non aveva più dato sue notizie e se ne erano perse le tracce. Probabilmente, secondo quanto precisato dal Centro, da Avezzano si era spostato a Roma per prendere poi un interregionale. Aveva con sé i documenti e il cellulare, che non ha più acceso dal giorno dell’allontanamento per scelta volontaria.

(foto Info Media News)