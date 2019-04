Poliziotta trovata morta, disposta l’autopsia

Indagini in corso da parte della Squadra Mobile sull’improvvisa scomparsa della collega della Stradale. Disposta l’autopsia.

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Annamaria Chiacchia, assistente capo coordinatore della Polizia in forze alla stradale. La donna, di 52 anni, è stata ritrovata priva di vita all’esterno della propria abitazione dal fratello e un collega, preoccupati perché non era giunta al lavoro.

Secondo l’ipotesi più evidente, le cause della morte della donna sarebbero da ricondurre a un gesto volontario, ma è stata comunque disposta l’autopsia per fare piena luce sulla vicenda che ha gettato nello sconforto familiari, amici e colleghi della Polizia, che oggi avrebbero dovuto festeggiare i 167 anni di fondazione del Corpo. In segno di lutto per l’improvvisa scomparsa della poliziotta, però, la cerimonia è stata rinviata. I colleghi della 52enne si sono ritrovati questa mattina solo per la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti della Polizia di Stato, nel piazzale della Questura. Inevitabilmente il gesto ha assunto un significato e una carica emotiva particolarmente intensa, per il difficile momento.

L’agente lascia marito e due figli.