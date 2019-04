Masciocchi e Alesse in corsa per il Rettorato Univaq

Assemblea di Ateneo all’Università dell’Aquila: per il Rettorato si candidano il prorettore Carlo Masciocchi e il professor Edoardo Alesse.

Corsa a due per il Rettorato dell’Università dell’Aquila. Come riporta Il Centro, infatti, si è svolta l’assemblea di Ateneo convocata dal decato Pier Ugo Foscolo per la presentazione delle candidature al Rettorato. Ufficializzate quelle del prorettore Carlo Masciocchi e del professor Edoardo Alesse, in lizza per sostituire la dottoressa Paola Inverardi.

«Il prorettore – riporta Il Centro – ha puntato il proprio discorso di presentazione sulla ricerca e sull’offerta didattica. “Perché uno studente dovrebbe venire a L’Aquila? Deve trovare una buona didattica, corsi in linea col mondo lavorativo, una buona residenzialità”, ha detto. […] E ancora: “Bisogna creare una commissione di ricerca e un delegato alla ricerca, ridiscutere il problema dei dipartimenti, ottimizzare le risorse, ragionare su come distrubuire i fondi”».

«Ho dedicato tutta la mia esistenza all’Università – ha invece sottolineato il professor Alesse – che oggi sta reggendo questa città. Vorrei continuare a mantenere l’Ateneo in un ruolo centrale negli interessi del territorio. Non pensiamo di poter fare tutto da soli, ma importanti saranno i rapporti con le realtà locali».

La prima votazione è fissata per il 13 giugno e in caso di necessità un’altra il 18 e una terza il 25. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 28 giugno.