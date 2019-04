L’Aquila, la tradizionale Via Crucis Diocesana per le vie del centro

L’Aquila – La tradizionale Via Crucis Diocesana torna per le vie del centro.

Mercoledì 10 Aprile si terrà l’ormai tradizionale Via Crucis Diocesana organizzata dal servizio di Pastorale Giovanile dell’Aquila.

Il rito, guidato dall’Arcivescovo Metropolita, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, avrà inizio alle ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante).

Seguirà il seguente percorso: Piazza Duomo, Via Patini, Via Sallustio, Via Buccio di Ranallo, Viale Giovanni XXIII, Viale Duca degli Abruzzi, Viale Don Bosco e si concluderà nell’Oratorio Salesiano. In caso di maltempo, la Via Crucis si terrà per intero nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio.

Le proposte di riflessione legate ad ognuna delle quindici stazioni della Via Crucis saranno curate dai gruppi giovanili delle varie Parrocchie, Comunità e Aggregazioni Laicali della diocesi.

Il Coro Diocesano Giovanile San Massimo curerà l’animazione musicale della manifestazione religiosa.