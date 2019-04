Istituto Comprensivo Comenio, due appuntamenti tra letteratura e musica

L’Istituto Comprensivo “Comenio”, in un contesto di ampliamento dell’offerta formativa, presenta due importanti appuntamenti da giocarsi sul filo di musica, letteratura e parola scritta.

Sabato 13 aprile, alle ore 19.30, il plesso di scuola primaria “I. Calvino” di Scoppito aprirà i propri spazi didattici ad allievi e docenti per una “Notte bianca” dei libri e con i libri dedicata al valente studioso di letteratura per l’infanzia Livio Sossi, prematuramente scomparso. Docenti ed alunni, rompendo il classico e circoscritto spazio – classe, rifletteranno sulla bellezza polisemica della parola scritta e sulla magia della letteratura: coadiuvati da esperti lettori, gli insegnanti, con la sensibilità che li contraddistingue, accompagneranno i propri allievi attraverso le strade sempre nuove della letteratura, tra mondi fantastici e personaggi stravaganti, lavorando sui colori cangianti della fantasia.

Mercoledì 17 aprile, invece, alle ore 16.30, un altro appuntamento di grande interesse nella palestra di Palombaia di Tornimparte: i bimbi dell’infanzia e della primaria dei plessi “W. Disney”, “Andersen” e “Gigante – Porto” presenteranno il saggio conclusivo del progetto “In … canto di note” dedicato alla figura di Gianni Rodari. Il progetto, cofinanziato da I. C. “Comenio”, Comune di Tornimparte e Banca di Credito Cooperativo di Roma, è stato realizzato grazie all’impegno e alla professionalità degli esperti Fabrizio De Melis e Armando Rotilio, sostenuti dagli insegnanti e dallo spirito collaborativo dei genitori.

La “notte bianca” e “In … canto di note” sono due iniziative legate da un sottile e tenace filo rosso: l’amore per i libri e per la lettura disinteressata, meno “scolastica” ma senz’altro più proficua. È sempre di urgente attualità un aforisma di Umberto Eco: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la letteratura è un’immortalità all’indietro”.