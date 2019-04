Commercio e cantieri, Santangelo propone un progetto di legge

Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo presenta un progetto di legge a sostegno del commercio nelle zone interessate dai cantieri.

“Sono molti i lavori pubblici che interessano i centri storici e che arrecano non pochi disagi alle attività commerciali che vedono ridurre sensibilmente gli incassi. Per queste ragioni ho predisposto un progetto di legge per aiutare i tanti commercianti e artigiani che si trovano ad affrontare le difficoltà legate alla presenza dei cantieri che hanno un impatto negativo sulle attività produttive”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, che precisa: “Già nel 2016 avevo predisposto, insieme ad altri, una proposta di legge di iniziativa popolare, che prevedeva il riconoscimento del disagio economico subito dalle imprese commerciali ed artigiane durante l’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche. Detta proposta, depositata nel 2017 in Consiglio Regionale, non è mai stata esaminata, ed è per questo che oggi, con l’inizio della nuova legislatura, è quanto mai urgente una iniziativa legislativa ad hoc. Questo progetto di legge avrà delle ricadute positive sull’intera Regione dove sono molti i lavori pubblici in corso – ha proseguito Santangelo – prevede il finanziamento di due misure relative: al mancato reddito derivante dal periodo di sospensione o riduzione dell’attività dovuto all’esecuzione dei lavori; ai costi per gli eventuali danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle strutture ed alle attrezzature delle imprese. Per l’attuazione delle misure suddette vengono chiamati in causa Giunta Regionale e Comuni, ciascuno per le proprie competenze così come prevede l’articolato della proposta. L’auspicio è che tale iniziativa, sulla quale mi confronterò anche con le categorie interessate al fine di condividere un percorso, abbia una corsia preferenziale in Consiglio regionale e venga sostenuta fino alla sua approvazione definitiva.”