Caserma De Amicis, la Difesa dismette l’immobile a favore del Demanio

Caserma De Amicis: il Ministero della Difesa ha ufficialmente dismesso l’immobile a favore dell’Agenzia del Demanio. Biondi: “Tassello importante per il ritorno degli uffici in centro”.

“Oggi il ministero della Difesa ha ufficialmente dismesso gli spazi della caserma De Amicis, noto come ex distretto militare, a favore dell’Agenzia del Demanio”. A dare l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Un passaggio previsto nell’accordo attuativo sottoscritto da Comune, ministero, agenzia del Demanio, Regione Abruzzo e Provveditorato alle Opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna. Proprio quest’ultimo, in qualità di soggetto attuatore, potrà ora avviare l’iter per la ristrutturazione dell’immobile, nel quale saranno ricollocati uffici e funzioni strategiche delle amministrazioni del Paese, come l’Archivio di Stato, il Segretariato Mibac e il Nucleo per la tutela dei beni culturali dei Carabinieri” ricorda il sindaco. “Si tratta di un ulteriore tassello di un percorso complesso che questa amministrazione ha intrapreso a dicembre 2017, recuperando una situazione di stallo e omissioni ereditata da chi ci ha preceduto, che consentirà non solo di far riguadagnare alla città uno spazio importante per la sua identità ma, soprattutto, di riportare strutture e personale in grado di rivitalizzare ulteriormente il centro storico”.