Simone Angelosante presidente della Commissione Politiche europee

Nessuna sorpresa alla IV Commissione Politiche europee: Simone Angelosante è stato eletto presidente.

Questa mattina si è tenuta a Palazzo dell’Emiciclo la prima riunione della IV Commissione Politiche europee, che era stata rinviata per un errore materiale. Come anticipato, Simone Angelosante è stato eletto presidente. Nel corso della stessa seduta, sono stati nominati anche Barbara Stella come vice Presidente e Fabrizio Montepara come Segretario.

Il rinvio della settimana scorsa era stato bollato dal centrosinistra come certificazione “dell’inciucio” tra Lega e Movimento 5 Stelle, in funzione della successiva elezione di Pietro Smargiassi alla presidenza della Commissione Vigilanza, in quanto esponenti dello stesso movimento si erano dati per assenti, per permettere il rinvio voluto dalla Lega, per presunti disaccordi sul nome. Sia il M5S che la Lega avevano rimandato al mittente le accuse. Da una parte, i rappresentanti del movimento hanno evidenziato che si è solo trattato di un rinvio tecnico per un errore materiale, negando convergenze politiche. Il “giallo” è stato poi spiegato dagli stessi ambienti leghisti, che hanno negato ogni disaccordo sul nome che era ed è stato confermato quello di Simone Angelosante per la presidenza della IV Commissione. L’errore materiale era rappresentanto semplicemente dal fatto che il candidato della maggioranza non era stato inserito all’interno della stessa Commissione, da qui l’impossibilità di votarlo e il rinvio a questa mattina con la conferma dell’indicazione originaria.