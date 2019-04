Scomparso da San Vincenzo Valle Roveto, l’appello della sorella: «Aiutateci a trovarlo»

Giuseppe De Blasis, 54enne di San Vincenzo Valle Roveto, è sparito nel nulla da 11 giorni. L’uomo si è allontanato da Avezzano dopo aver incontrato la sorella, che adesso lancia un appello disperato: «Aiutateci a trovarlo».

I familiari dello scomparso sono convinti che l’uomo potrebbe aver raggiunto le città di L’Aquila, Pescara o Chieti. Si sono già rivolti – come riporta il quotidiano Il Centro – alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, di Raitre, con la speranza di ritrovarlo.

Intanto proseguono le ricerche dei Vigili del Fuoco, partite nella serata di domenica 7 aprile, dopo lo specifico protocollo attivato dalla Prefettura. A denunciare la scomparsa dell’uomo, tre giorni fa, proprio una delle sorelle.

Il 29 marzo, quando De Blasis si è dileguato nel nulla, l’uomo indossava una giacca in finta pelle marrone e un jeans. «Mio fratello si è allontanato da casa mia, ad Avezzano, per tornare a San Vincenzo, dove vive con un altro fratello. Da allora, però, non abbiamo più sue notizie e siamo preoccupati. Potrebbe essere ripassato in paese verso le 17 o le 18, poiché qualcuno lo ha notato, con in mano una busta della spesa, anche se non ci sono certezze. Siamo preoccupati anche perchè non sta molto bene: segue una terapia e quindi deve prendere determinati farmaci», ha spiegato la donna al Centro.

Il cellulare dell’uomo risulta spento e le ricerche portate avanti fino ad ora non hanno dato esiti concreti. « anche contattando la caserma dei Carabinieri più vicina.